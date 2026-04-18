Bu kıraathanede ölen müşteriler yaşatılıyor!
Tokat Niksar’ın tarihi Arasta Çarşısı’nda sıradan bir kıraathane gibi görünen bu mekan, içeri adımınızı attığınızda sizi 40 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor! İşletmeciler Mustafa ve Serdal Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını 1990 yılından bu yana dükkanın duvarlarında sergiliyor. Bir müşterinin vasiyetiyle başlayan bu hüzünlü gelenek, bugün yüzlerce fotoğrafın yer aldığı dev bir anı duvarına dönüştü.
Babasından devraldığı mesleği sürdüren 59 yaşındaki Mustafa Köksalan, 40 yıldır müşterilerinin isteği doğrultusunda bu geleneği yaşattıklarını söyledi.
Köksalan, kıraathaneye gelenlerin duvarda gördükleri fotoğraflar sayesinde eski günleri hatırladığını belirterek, "Müşterilerimiz fotoğraflarda tanıdıklarını, akrabalarını görüyor ve geçmişi yad ediyor" dedi.
Duvara fotoğraf asma fikrinin bir müşterilerinden çıktığını anlatan Köksalan, "1990 yılında yaşlı bir amcamız ‘Biz öldükten sonra hatıramız kalsın’ diyerek fotoğraflarının asılmasını istedi. Biz de bu fikirden yola çıkarak gelenek haline getirdik. O günden bu yana kendi isteğiyle fotoğraf getiren müşterilerimizin vefat eden yakınlarının resimlerini duvara asıyoruz.
Geçen yıl bir müşteri geldi ve duvarda babasının fotoğrafını görünce hayrete düştü. ‘Bu fotoğrafı nereden buldunuz?’ diyerek hem hayret etti hem de memnuniyetini dile getirdi" diye konuştu.