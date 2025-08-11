Bozkırdaki saklı cennete ziyaretçi akını var!

6

Sivas'ın gezilip görülecek birçok yerinin olduğunu ifadede eden İstanbul'dan gelip Gürün'ü ziyaret eden bir vatandaş, "Sivas'a benim ikinci gelişim. Gökpınar gölünü çok beğeniyorum. İstanbul'a gidince de yakınlarıma tavsiye ettiğim nadir yerlerden birisi. Divriği, Kangal, Zara gibi Sivas'ın birden çok güzel ilçesi var. İnsanlara mutlaka gelip gezmelerini görmelerini tavsiye ederim. Sivas'ta gezilecek bir yer yok diyenlere tavsiye edilebilecek birçok yer var" dedi.