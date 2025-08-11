Bozkırdaki saklı cennete ziyaretçi akını var!
Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan, doğal akvaryum ve bozkırın nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar Gölü ve Şuğul Vadisi yerli ve yabancı ziyaretçilerinin akınına uğradı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan ve ‘Doğal akvaryum' olarak bilinen Gökpınar Gölü, 17 metre derinliğine rağmen dipteki balıkların net şekilde görülebildiği berrak sularıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Turkuaz rengi ve eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan gölde, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekinerek doğanın tadını çıkarıyor. Bölgenin bir diğer cazibe merkezi olan Şuğul Vadisi ise doğal kaya oluşumları, yürüyüş parkurları ve serin havasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Özellikle yaz aylarında ilçeye gelen ziyaretçilerine serin bir doğa yürüyüşü yapma imkânı sunan Vadi son günlerde de yerli ve yabancı ziyaretçilerinin akınına uğruyor.
Gökpınar ve Şuğul vadisini ziyaret eden gezdiği yerlerden de çok keyif aldığını ifade eden Emel Güler, "Sivaslıların misafirperverliklerini çok iyi gördük çok güzel ağırlandık."
" Ben ilk defa Gürün'ün bu güzel yerlerini ziyaret ediyorum. Ülkemizde böylesi doğal ve güzel yerleri gezmekten tanımaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Sivas'ın gezilip görülecek birçok yerinin olduğunu ifadede eden İstanbul'dan gelip Gürün'ü ziyaret eden bir vatandaş, "Sivas'a benim ikinci gelişim. Gökpınar gölünü çok beğeniyorum. İstanbul'a gidince de yakınlarıma tavsiye ettiğim nadir yerlerden birisi. Divriği, Kangal, Zara gibi Sivas'ın birden çok güzel ilçesi var. İnsanlara mutlaka gelip gezmelerini görmelerini tavsiye ederim. Sivas'ta gezilecek bir yer yok diyenlere tavsiye edilebilecek birçok yer var" dedi.