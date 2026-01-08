GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBöyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor
HaberlerGündem Haberleri Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

08.01.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA) -

Düzce'de halk arasında "beyaz bal" olarak bilinen kristalize bal, görenleri hayrete düşürüyor. Renginden dolayı ön yargıyla yaklaşılan bal hem merak uyandırıyor hem de sağlık dolu içeriğiyle ilgi görüyor.

1Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" olarak ünlenen doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli genç girişimci Yunus Emre Söğüt, beyaz balın doğal sürecini ve gördüğü ilgiyi anlattı.

2Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek, "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır.

3Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir" dedi.

4Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Söğüt, bu durumun balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

5Böyle bal görülmedi! Bilmeyenler uzak duruyor, bilenler kaşık kaşık tüketiyor

Girişimci Yunus Emre Söğüt, tüketicilerin kristalize baldan çekinmemesi gerektiğini belirterek, bu yapının balın doğallığını ve saflığını gösterdiğini ifade etti.