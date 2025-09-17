Bolu'da kış kapıya dayanınca tarlaya indiler: Hasat başladı
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde üzüm hasadı başladı. Köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri pekmeze dönüştürerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya koyuldu.
Taşçılar köyünde vatandaşlar, yıl boyunca geçimlerini üzüm yaprağı satarak ve üzümden elde ettikleri pekmezle sağlarken, hasat döneminde yoğun mesai harcıyor.
Taşçılar Köyü Muhtarı Ahmet Karataş, 80 yaşındaki babası Mehmet Karataş ile birlikte köyün yakınındaki tarlalarında bulunan kara ve beyaz üzümleri toplamaya başladı.
Çiftçiler hasat sonrasında pekmez yapmak için hazırlığa başladı.
Muhtar Ahmet Karataş, 4 metrelik merdivenle üzüm asmalarına çıkarak babasıyla birlikte ürünlerini toplarken, "Ağaç 100 yılı aşkındır. Her sene üzüm veriyor. Toplaması da zor ama yapacak bir şey yok. Bunlar pekmez olacak. Pekmez yapımı da zor. Organik üzüm bunlar aşısız" dedi.
Köyde hasat edilen üzümler kaynatılarak pekmeze dönüştürüldükten sonra kış aylarında sofralarda yerini alacak.