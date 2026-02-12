BOLU TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte BOLU asil ve yedek listeler
BOLU TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. 12 Şubat 2026 Perşembe günü en merak edilen il BOLU'da TOKİ kura çekilişi yapılacak. BOLU asil ve yedek listeler kura sonuçlanınca e devlet ve TOKİ resmi sitesinden yayınlanacak. 500 bin konut kampanyasında bugün BOLU'da 1.950 konut sahiplerini bulacak.
TOKİ BOLU konut kurası bugün çekilecek. 12 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak çekilişle birlikte asil ve yedek 1.950 konut sahipleri belirlenecek.
Kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.
Sosyal konut sahibi olmak isteyen Bolulular için kritik süreç başlıyor. TOKİ’nin Bolu’da inşa edeceği 1.950 konut kapsamında düzenlenecek kura çekiminin, şubat ayının ikinci haftasında yapılacağı açıklandı. Kura tarihiyle birlikte “TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman, kaç konut verilecek?” soruları yeniden gündeme gelirken, hak sahiplerinin bu çekilişle belli olması bekleniyor.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.
1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.