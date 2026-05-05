Bolluk, bereket ile doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez şenliği renkli görüntülere sahne oldu

GündemBolluk, bereket ile doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez şenliği renkli görüntülere sahne oldu

05.05.2026 - 21:28

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen Hıdırellez şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Iğdır’da düzenlenen şenlikle kutlandı.

Iğdır Valiliği tarafından Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanan ve bolluk, bereket ile doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, halaylar çekip çeşitli etkinliklere katıldı.

Şenliğe Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar da katılarak vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, düzenlenen organizasyon dolayısıyla Vali Taşolar'a teşekkür etti.

Şenlikte kurulan stantta vatandaşlara dileklerini yazmaları için kağıt ve zarf veren Nida Al, Hıdırellez’in toplumda umut ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.