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Trabzonspor'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' deyince... Ahmet Ağaoğlu'dan Çebi'ye inanılmaz transfer çalımı
HaberlerTrabzonspor Haberleri 'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' deyince... Ahmet Ağaoğlu'dan Çebi'ye inanılmaz transfer çalımı
• 04 Mayıs 2022 - 16:26 • Son Güncelleme:

'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' deyince... Ahmet Ağaoğlu'dan Çebi'ye inanılmaz transfer çalımı

Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Trabzonspor milli futbolcu için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın resmen istediği tecrübeli oyuncu Devler Ligi faktörüyle bordo mavili kulübe gelmeye daha sıcak bakıyor...

• 04 Mayıs 2022 - 16:26 • Son Güncelleme:
1Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı
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Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

2Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Gelecek sezon bordo- mavililerin Avrupa'da mücadele edecek olması ve yabancı sayısının düşecek olması nedeniyle kurmaylar yerli yıldızlara yöneldi.

3Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Karadeniz ekibinin transfer listesinin başında milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Sezon başı ve devre arasında da gündeme gelen başarılı savunmacı da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

4Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Yeni Asır'ın haberine göre; İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan'a bordo-mavili yönetim haber göndererek takımını ikna etmesini istedi.

5Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

İki kulüp arasında görüşmeler sürürken, İtalyan temsilcisi 5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Trabzon'un fiyatı biraz daha düşürmek için çabaladığı öğrenildi.

6Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

7Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

8Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.

9Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için ter döken futbolculara bir jest yapmaya hazırlanan Trabzonspor Yönetim Kurulu, şampiyonluk primini Abdullah Avcı'nın belirlemesi kararını aldı.

10Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan deneyimli çalıştırıcının, kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir karar alındı. Şampiyonluk priminin futbolcu başına 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor.

11Biz Şampiyonlar Ligine gidiyoruz deyince... Ahmet Ağaoğludan Çebiye inanılmaz transfer çalımı

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