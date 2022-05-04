'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' deyince... Ahmet Ağaoğlu'dan Çebi'ye inanılmaz transfer çalımı
Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Trabzonspor milli futbolcu için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın resmen istediği tecrübeli oyuncu Devler Ligi faktörüyle bordo mavili kulübe gelmeye daha sıcak bakıyor...
Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
Karadeniz ekibinin transfer listesinin başında milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Sezon başı ve devre arasında da gündeme gelen başarılı savunmacı da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan'a bordo-mavili yönetim haber göndererek takımını ikna etmesini istedi.
Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.
Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.