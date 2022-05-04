'Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz' deyince... Ahmet Ağaoğlu'dan Çebi'ye inanılmaz transfer çalımı

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.