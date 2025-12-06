Bitlis'ten Türkiye'ye akıyor! Mutki'de doğa ayağa kalktı: Hayran kalınıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.12.2025 - 11:51Güncellenme Tarihi:

Bitlis’in Mutki ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi büyük ilgi görüyor.

Mutki ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz ve kış mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Gümüşkanat Şelalesi’nin Türkiye’deki en yüksek şelalesi olacağı tahmin ediliyor.

Doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelale, dron ile havadan da görüntülendi.

Şelaleyi görmeye gelen ziyaretçilerden Semiha Kılıç, "Uzun zamandır duyduğum ama bir türlü fırsat bulup gelemediğim Mutki Gümüşkanat Şelalesi’ni görmeye geldim.

"Şelale gerçekten anlattıkları kadar muazzam bir manzaraya sahip. Özellikle yüksekliği tahmin edebileceğinizden çok çok daha yüksek. Herkese bu harika güzelliği gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.