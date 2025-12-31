Bitlis'te zorlu şartlarda kış mesaisi! Dondurucu soğuğa rağmen durmadılar
Bitlis'in Hizan ilçesinde elektrik arıza ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen yüksek gerilim hatlarında yaşanan arızaları gidermek için yoğun çalışma yapıyor.
Bitlis'te enerji hizmeti veren Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, Hizan ilçesinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için bölgeye gitti. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, metrelerce yükseklikte çalışma yaptı. Bu anlar, dron ile görüntülendi.
VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, "Bölgemizde etkili olan ağır kış şartlarına rağmen ekiplerimiz, Hizan 3/0 hattında meydana gelen arızaları gidermek için gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır.
Amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak. Zorlu hava koşulları çalışmalarımızı zorlaştırsa da ekiplerimizin fedakarlığı sayesinde enerji arzını sürdürüyoruz" dedi.
BAZI YOLLAR AĞIR VASITALARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI
Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların geçişine geçici kısıtlama getirildiği belirtilerek, “Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu, Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir.
Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur” denildi.