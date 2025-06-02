Bitlis'te yüzyıllardır devam ediyor! Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var
Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır dedelerinden miras kalan geleneksel yöntemlerle imece usulü çeltik ekimine devam ediyor. Topluluk halinde dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleştirilen bu geleneksel tarım uygulaması, hem köyün kültürel mirasını yaşatıyor hem de üretimde verimliliği artırıyor. Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu yöntem sayesinde hem toprak korunuyor hem de yerel üretim sürdürülebilir kılınıyor. Çeltikli köyündeki imece usulü çeltik ekimi, doğayla uyumlu tarımın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.
İHA
• 02 Haziran 2025 - 09:23 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Haziran 2025 - 09:23 • Son Güncelleme: