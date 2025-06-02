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Bitlis'te yüzyıllardır devam ediyor! Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır dedelerinden miras kalan geleneksel yöntemlerle imece usulü çeltik ekimine devam ediyor. Topluluk halinde dayanışma ve işbirliğiyle gerçekleştirilen bu geleneksel tarım uygulaması, hem köyün kültürel mirasını yaşatıyor hem de üretimde verimliliği artırıyor. Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu yöntem sayesinde hem toprak korunuyor hem de yerel üretim sürdürülebilir kılınıyor. Çeltikli köyündeki imece usulü çeltik ekimi, doğayla uyumlu tarımın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

İHA
• 02 Haziran 2025 - 09:23 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Haziran 2025 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Bahar aylarının gelmesiyle tarlalara inen köylüler, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla çeltik ekimine başladı. İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli bir yapıya sahip Çeltikli köyünde çiftçiler asırlık yöntemleri yaşatmaya devam ediyor.

2Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

3Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Çeltikli köyü sakinleri, ekimini yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, dededen kalma gelenekleri yaşatmaya çalışıyor. Köyde yetiştirilen ve bölgede pazarlanan pirincin en büyük özelliği ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği türde olması.

4Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Köyde yüzyıllardır üretilen pirinç için köylüler her yıl imece usulü ile tarlalarını ekiyor. Mayıs ayı başlarında başlanan ekim işlemleri ay sonuna kadar devam ederken, pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor.

5Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Yıllardır köylülerin hep birlikte imece usulü ile çeltik ekimi ve hasadı yaptıklarını söyleyen Faysal Kın, senelerdir çeltik işi ile uğraştıklarını ifade etti. Kın, "Dededen babadan kalma bu iş 300-400 yıldır yapılıyor. Mayıs ayının başlarında başlıyoruz haziran ayına kadar ekim yapıyoruz.

6Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Eylül ayında mahsulü toplamak için yine köylülerle beraber birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hasadını yaptığımız pirinci hem kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Bizim sabit müşterilerimiz var. Hasat ettiğimiz pirinci eskiden değirmende öğütürdük, şu anda fabrikaya götürüyoruz. Geçen yıl 100 liradan satışa sunduk. Ama bu sene ne kadar olur tam bir fiyat belirlemedik" diye konuştu.

7Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Köylülerle birlikte pirinç ekimi yapan Cüneyt Tacer ise sabah 05.00 gibi çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu işi severek yaptıklarını söyleyen Tacer, "Bu tohuma ekstra bir tohum eklemedik. Dedelerimizden kalan tohumlardır.

8Bitliste yüzyıllardır devam ediyor Bütün köy toplanıp yapıyor, 100 lira fiyatı var

Aynı tohumu sürdürmekteyiz yeşertmekteyiz. Bizim en önemli noktamız birlik ve beraberliktir. İnsan çokluğu bizim vazgeçilmezimizdir. Yani ne kadar çok insan o kadar çok hızlı ve kolay ekim sağlanmaktadır" diye konuştu.