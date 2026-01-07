Bitlis'te varlık içinde yokluk: Bütün şehre kar yağdı bu mahallede içmeye su yok!

3

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yer altı su seviyelerinin beklenenden çok daha fazla düştüğünü, mevcut suların yetersiz kaldığı belirtildi. Ergün, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mahallede yeni sondaj kuyuları açıyoruz. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak" dedi.Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallenin su ihtiyacının geçici olarak karşılanması, uzun vadede ise alternatif su kaynaklarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrıda bulundu.