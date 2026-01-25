Bitlis'te valilik ile belediye anlaştı: Destek başladı

4

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi kar yağışının en çok aldığı bölgelerden biridir. Ekiplerimiz 7/24 sahada olmamıza rağmen yinede zorluk çekiyoruz. Başkanımız İbrahim Ergün'ün talebiyle Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya bize kar savurma makinesi gönderdi. Buradan Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.