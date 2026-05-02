Bitlis'te üretici tarlalara akın etti! Kritik dönem başladı
Bitlis ve Ahlat bölgesinde baharın gelişiyle birlikte üreticiler tarlaların yolunu tuttu. Kış boyu beklenen yağışların ardından toprağın tavına gelmesini fırsat bilen çiftçiler, buğdayın verimini artırmak için hummalı bir gübreleme mesaisine başladı.
Bitlis'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Ahlat'ta bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların uzun süre ıslak kalması, gübreleme çalışmalarının gecikmesine neden oldu. Toprağın tava gelmesini bekleyen çiftçiler, havaların güneşli seyretmesiyle birlikte traktörleriyle arazilere girerek üst gübre uygulamasına başladı.
Üreticiler, buğdayın gelişimi açısından büyük önem taşıyan üst gübrelemenin zamanında yapılmasının verimi doğrudan etkilediğini belirtti. Yağışların ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen çiftçiler, kısa sürede geniş alanlarda gübreleme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.
Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'ndeki buğday tarlasında gübreleme çalışması yapan çiftçi Mustafa Erdemir, bu yıl yağışların buğday verimini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Erdemir, "İlkbaharın gelmesiyle ekmiş olduğumuz buğdaylara üst gübre serpme işlemi yapıyoruz. Maşallah bu sene yağışların bolluğundan dolayı buğdayların boylanması da iyi. Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın" dedi.