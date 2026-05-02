Bitlis'te üretici tarlalara akın etti! Kritik dönem başladı

Bitlis'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Ahlat'ta bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların uzun süre ıslak kalması, gübreleme çalışmalarının gecikmesine neden oldu. Toprağın tava gelmesini bekleyen çiftçiler, havaların güneşli seyretmesiyle birlikte traktörleriyle arazilere girerek üst gübre uygulamasına başladı.