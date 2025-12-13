Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerdeki köyler, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında bulunduğu kar yağışı Bitlis’in Ahlat ilçesinde de etkili oldu.
İlçede merkezinde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışına dönüştü.
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin Köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu.
Cemalettin Köyü Muhtarı Abdullah Cebe, köyde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğunu söyledi.
