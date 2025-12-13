GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü
HaberlerGündem Haberleri Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

13.12.2025 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerdeki köyler, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

1Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında bulunduğu kar yağışı Bitlis’in Ahlat ilçesinde de etkili oldu.

2Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

İlçede merkezinde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışına dönüştü.

3Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin Köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu.

4Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü

Cemalettin Köyü Muhtarı Abdullah Cebe, köyde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğunu söyledi.

5Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü
6Bitlis’te karla karışık yağmur Ahlat’ta yoğun kar yağışına dönüştü