Bitlis’te kar etkili oldu okullar bir gün süreyle tatil edildi

17.12.2025 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

