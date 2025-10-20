Bitlis'te gökyüzü şöleni: Yıldız yağmuru var

4

Bölgede doğa ve yıldız gözlemleri ile fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri için Türkiye'nin uygun illerinden biri olduğunu vurguladı. Önen, "Bitlis, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Sonbaharda hem doğanın güzelliği hem de gökyüzündeki yıldızların parlaklığı muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Nemrut Kalderası etekleri, sazlık alanlar, Van Gölü ve çevresindeki göller; uzay fotoğrafçılığı için olağanüstü bir atmosfer sunuyor. Işık kirliliğinin azlığı sayesinde Samanyolu, gezegenler ve hatta meteor net bir şekilde gözlemlenebiliyor" dedi.