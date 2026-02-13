Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

2

Yaz ayları boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor. Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulüyle kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor.