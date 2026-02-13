Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar
Bitlis’te dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, köylüler şimdiden önümüzdeki yılın hazırlığına başladı. Küllüce köyünde bir araya gelen vatandaşlar ağıllarda biriken hayvan dışkılarını imece usulüyle zahmetli bir mesai sonrası yakacağa dönüştürüyor.
Bitlis'te etkisini sürdüren çetin kış şartlarına rağmen vatandaşlar önümüzdeki kış için yakacak hazırlıklarına şimdiden başladı. Kış boyunca ağıllarda biriken hayvan dışkıları, köylüler tarafından kalıplar halinde kesilerek dışarıda kurumaya bırakılıyor.
Yaz ayları boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor. Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulüyle kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor.
Köylüler, farklı günlerde farklı bir ailenin ağılında toplanarak çalışmayı sürdürdüklerini, bu geleneği yıllardır yaşattıklarını belirtiyor.
Köylülerden Şehmus Atalay, her yıl aynı hazırlığı yaptıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında kuruması için tezekleri ağılın dışında bir yerde istifliyoruz. Yaz boyunca kuruyan tezekler, kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor" dedi.