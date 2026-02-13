GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar
HaberlerGündem Haberleri Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

13.02.2026 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’te dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, köylüler şimdiden önümüzdeki yılın hazırlığına başladı. Küllüce köyünde bir araya gelen vatandaşlar ağıllarda biriken hayvan dışkılarını imece usulüyle zahmetli bir mesai sonrası yakacağa dönüştürüyor.

1Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

Bitlis'te etkisini sürdüren çetin kış şartlarına rağmen vatandaşlar önümüzdeki kış için yakacak hazırlıklarına şimdiden başladı. Kış boyunca ağıllarda biriken hayvan dışkıları, köylüler tarafından kalıplar halinde kesilerek dışarıda kurumaya bırakılıyor.

2Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

Yaz ayları boyunca güneşte kuruyan tezekler, kışın soba ve tandırlarda yakıt olarak kullanılıyor. Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyünde her yıl bu dönemlerde bir araya gelen köylüler, ağıllardaki hayvan dışkılarını imece usulüyle kesip el arabalarıyla taşıyarak ağıl dışında istifliyor.

3Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

Köylüler, farklı günlerde farklı bir ailenin ağılında toplanarak çalışmayı sürdürdüklerini, bu geleneği yıllardır yaşattıklarını belirtiyor.

4Bitlis'te gelecek kışın hazırlığı şimdiden başladı! İmece usulü ağıllardan çıkarıp istifliyorlar

Köylülerden Şehmus Atalay, her yıl aynı hazırlığı yaptıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında kuruması için tezekleri ağılın dışında bir yerde istifliyoruz. Yaz boyunca kuruyan tezekler, kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor" dedi.