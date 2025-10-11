Bitlis'te fabrika kurdu, talep patladı! 15 ülkeden yağmur gibi sipariş yağıyor!

2

Yıllık üretim kapasitelerinin 9 ile 12 milyon adet arasında olduğunu, bunu yeni tesisleşme ile 20 milyona çıkaracaklarını belirten Kaya, ülkenin doğusunda tek üretim yapan firma ünvanını taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Burada bizim ürettiğimiz ürünler hava, polen, yağ iç elaman grupları aynı zamanda ağır vasıta gruplarından jeneratör ve endüstriyel filtreleri üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz ise 9 ile 12 milyon adet arasındadır. Bulunduğumuz şimdiki iş yerimizde mevcut 52 çalışanımız var.