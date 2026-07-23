Bitlis'te buğday hasadı başladı! Hedef 60 bin tonun üzeri

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İlçede yaklaşık 150 bin dekarlık alanda tahmini üretim 60 bin ton üzeri yürütülen hasat çalışmalarının önümüzdeki haftalarda yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Van Gölü'nün bereketli topraklarında yetiştirilen buğday, Adilcevaz ekonomisine önemli katkı sağlarken, çiftçiler bu yıl verimin yağışların iyi olması nedeniyle geçen sezona göre bir miktar daha fazla olabileceğini ifade ediyor.