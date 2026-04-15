Bitlis'te bardak çaya zam geldi! Yeni fiyat ne kadar oldu?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bardak çay ücretinde artış yapıldı.Tatvan’da mesleki faaliyetleri çay ocağı ve kahvecilik olan esnafın talebi üzerine toplanan ilgili komisyon, maliyet tablolarını inceleyerek yeni fiyat tarifesini belirledi. Bitlis Birlik Başkanlığına yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, ilçede bir bardak çayın fiyatı 12,50 TL olarak güncellendi.