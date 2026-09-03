Bitlis'te anne ve kızı dağ başından sırtında taşıyıp köye getiriyor: Yapan sağlık buluyor

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Geleneksel yöntemi gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Demir, "Bu yünlerin tamamını ihtiyacımız için kullanıyoruz. Bazen çeyizlere katmak için namazlık yapıyoruz. Gelinlere yatak ve yorgan yapıyoruz. Bu bir kültürdür. Bunu annemden öğrendim, annem de annesinden öğrenmiş. Zor ama bu kültürü kaybetmek istemiyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Yünü annesinden öğrendiği yöntemle işlediğini ifade eden Fadime Demir de "Zahmetli bir iş. Mesafe uzak olduğundan çocuklarım da zorlanıyor. Yünden ip yapmayı annemden öğrendim. Geleneksel yöntemler kullanıyoruz." dedi.