Bitlis'te açan ters laleler görenleri hayrete düşürüyor!

Bölgenin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleler, oluşturduğu eşsiz manzarayla görenleri hayran bırakıyor. Her yıl kısa bir süre boyunca açan ve endemik yapısıyla dikkat çeken ters laleler, Mutki ilçesine bağlı Yumrumeşe köyünde adeta görsel şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken laleler, bölge turizmine de katkı sağlıyor.