Bitlis’te 2 asırlık tarihi değirmeni teknolojiye meydan okuyor: Geçen yıl kuraklık vurmuştu, bu yıl su bol! Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Bitlis’in dik yamaçlarından gelen suyun sesi, iki asırlık bir çarkın dönüşüyle buluşarak tarih kokan bir berekete dönüşüyor. Karbastı köyü Yamaç mezrasında bulunan, dağın eteğinden gelen buz gibi sularla çalışan tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye inat köylülerin en büyük ekmek kapısı olmaya devam ediyor.
Dağın eteğinden çıkan suyun kanalla getirilmesiyle dönen değirmende, köylülerin getirdiği buğday, arpa, darı ve mısır öğütülerek un haline getiriliyor.
Köy muhtarı İzzettin Uyanık, değirmenin asırlardır bölgede kullanıldığını söyledi.
Köyde çeltik ekildiğini belirten Uyanık, "İmece usulüyle, yardımlaşmayla yapılan bu üretim bizim için önemli bir geçim kaynağıdır. Eskiden daha fazla ekim yapılıyordu ancak son yıllarda kuraklık nedeniyle sularımız azaldığı için üretim düşmüştü. Bu yıl yağışların bol olması çeşmelere ve su kaynaklarına büyük fayda sağladı." dedi.
Birçok köyün mahsulünün aynı değirmende öğütüldüğünü ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:
"Dedelerimizden, atalarımızdan bu yana bu pirinç ekiliyor ve bu değirmenler işletiliyor. Fazla ürün olduğunda çevre il ve ilçelere satıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Normalde çeltiklerimizi sonbaharda öğütürdük. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle değirmenimize yeterince su gelmediği için çalıştıramadık. Ancak bu yıl su bol."