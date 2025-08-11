Bitlis'in yıldızlı geceleri ziyaretçi akınına uğruyor!

2

Özellikle Nemrut Krater Gölü çevresi ve Ahlat yaylaları, hem kampçıların hem de fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Uzun süredir doğa ve uzay gözlemleri ile fotoğraflamaları yapan Dr. Cihan Önen’e göre Bitlis, doğal yeşili, berrak gölleri ve eşsiz manzaralarının yanı sıra yıldız gözlemleri için de benzersiz fırsatlar sunuyor.