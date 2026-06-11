Bitlis'in turizme katkısı: Tatvan'ın köyü görülmeden Doğu bilinemez!

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Bölgeye gelen fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, bu doğal güzelliği görüntüleyebilmek için adeta yarışıyor.Bitlis, Van Gölü'nün yanı sıra Nemrut Kalderası, Arin Gölü, Aygır Gölü, Süphan Dağı ve Sütey Yaylası gibi önemli doğal destinasyonlarıyla da öne çıkıyor. Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan kent, bölgenin yükselen turizm merkezleri arasında gösteriliyor.