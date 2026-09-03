Bitlis'in toprağında Afrika'dan geldi: Listeye giren son tür oldu

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Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, arazi çalışması sırasında fotoğrafladığı kelebeğin farklı bir tür olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Arazide bir kelebek çektim. Sonra bu çektiğim türü kelebekten iyi anlayan bir arkadaşa gösterdim. Arkadaş da bu kelebeğin göçmen kelebeği ve Bitlis'te ilk defa görüldüğünü söyledi" dedi.Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı ise Tatvan'da kelebek gözlemi yaptıkları sırada karşılaştıkları türün kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Subaşı, "Bu kelebek öncü kelebek. Afrika göçmeni olan kelebek türlerimizden birisi. Daha önce Siirt'ten, Şırnak'tan, Batman'dan ve Diyarbakır'dan kaydı vardı. Fakat Bitlis'te bugüne kadar hiç karşılaşmamıştım. Bugün arazide ilk defa Bitlis listesine bu kelebeği eklemek bizim için de güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.