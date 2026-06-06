Bitlis'in köyünde ilk kez keşfedildi! Kıbrıs'a kadar uzanıyor, 2.300 tane bulundu

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Araştırmalarda çekirdekler, dilgiler, el baltaları, kesici ve delici aletler ile ok uçlarından oluşan zengin bir alet repertuvarı da gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, buluntuların bölgenin on binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğunu ve Üst Paleolitik, Epi-Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağlarında yoğun şekilde kullanıldığını ifade ediyor.



Çalışmalar sırasında tespit edilen mağaralar arasında en dikkat çekeni ise tescil başvurusu yapılan Mazik Mağarası oldu. Mağarada tarih öncesi dönemlere ait obsidyen alet ve yongaların yanı sıra Tunç, Demir ve Orta Çağ dönemlerine ait izlere de rastlandı. Araştırmacılar, mağaranın bölgenin yerleşim tarihine ilişkin önemli bilgiler sunacağını vurguluyor.