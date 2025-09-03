GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bitlis ziyaretçilerini uğurluyor: Sonbaharla dönüş başladı

03.09.2025 - 09:19Güncellenme Tarihi:

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki İron Sazlığında konaklayan göçmen kuşlar, yaklaşan sonbaharla birlikte dönüş yolculuğuna başladı.

Bitlis'in sulak kesimleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşların uğrak noktası oldu.

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, sazlığın ekolojik önemine dikkat çekerek, "İron Sazlığı; sulak alanları, sazlıkları, bataklıkları ve kumul bölgeleriyle başta kuşlar olmak üzere birçok canlıya yaşam alanı sunuyor.

Bahar aylarında bölgeye canlılık katan onlarca kuş türü artık geri dönüş yolculuğuna başladı.

Bölge yavaş yavaş sessizleşiyor. Gelecek yıl bu güzel misafirlerimizin cıvıl cıvıl ötüşleriyle bölgemizi yeniden şenlendirmeleri için sazlıkları, sulak alanları, bataklıkları, sazlığı besleyen su kaynaklarını ve kumul alanlarını korumamız büyük önem taşıyor.

"Kuşlar, sazlık içindeki sulak alanlarda beslenip barınabiliyor" dedi.

