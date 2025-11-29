Bitlis Ahlat'ta yarım ay manzarası hayran bıraktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.11.2025 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BİTLİS (İHA)

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımının ardından ortaya çıkan yarım ay, gökyüzünde adeta görsel bir şölen sundu.

Ağaç dallarının arasından beliren yarım ayın oluşturduğu manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekti.

Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay tarafından farklı açılardan çekilen yarım ay fotoğrafları hayranlık uyandırdı.

Özellikle ağaç dallarıyla birleşen ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

