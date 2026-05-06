Birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da biberler toprakla buluştu

06.05.2026 - 21:12

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın Çine ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlaya inen üreticiler, biber ekimlerine başladı.

Ekolojik konumu ile birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, çiftçilerin ekim telaşı sürerken, Çine ilçesinde de sabahın erken saatlerinde yevmiyeciler ile tarlaya giren üreticiler, biber ekimlerine başladı.

Sıcak korunmak için kendi imkanlarıyla önlemini alan çiftçiler, biber fidelerini toprakla buluşturdu.

Biberin eskisi kadar yüz güldürmese de kazandırdığını belirten çiftçiler, sezondan umutlu olduklarını vurguladı.

Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte rekoltenin de iyi olacağı beklenirken, üreticiler en büyük sıkıntılardan birisinin de çalışacak işçi bulunmaması olduğunu söyledi.

Gençlerin topraktan uzaklaştığını söyleyen Selda Çötel ve diğer işçiler, "Yapacak bir şey yok. Hayat pahalı.

Çalışırsak ekmek yiyeceğiz. Yeni yetişenler okuyacağız diye uğraşıyorlar. Okulu da beceremiyorlar. Bu işleri de öğrenmeye geç kalıyorlar.

Biz ihtiyarlar yapıyoruz bu şekilde. Ekmek davası. Biber dikiyoruz. Biberden kazanıyoruz çok şükür. Çiftçilikten iyi kötü ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.