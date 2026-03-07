Birçok kurumdan gelen teklifi reddetti, o ilçeyi seçti! Siirt'in tek kadın ambulans şoförü

5

"Trafikte benimle yarışmaya kalkıyorlar. Özellikle dar yollarda kasıtlı olarak yol vermek istemiyorlar" diyen Ekinci, konuşmasını şöyle devam etti:"Hastanın aciliyeti olduğu dönemlerde sollayıp geçmek durumunda kalıyorum. 2 kız çocuğum var. Onlar da bu işi yaptığım için gurur duyuyorlar ve her yerde mesleğim hakkında bilgi veriyorlar. Hastalarımız bazen doğumun gerçekleşmesine çok az zaman kala arıyorlar. Benim de müdahale etmemi bekliyorlar. Halbuki meslek tanımım dışında olduğu için genelde bekliyorum. Arkadaşlarımız yardımcı oluyor, gerekli durumlarda müdahale etmeye çalışıyorum."