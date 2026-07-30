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Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

30.07.2026 - 12:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ağrı'nın 3 bin 500 rakımlı Aladağları, temmuz ayının son günlerinde hem karla kaplı zirveleri hem de rengârenk çiçekleriyle büyüleyici bir görüntü sunuyor. Zorlu tırmanışı tamamlayan doğa tutkunları, eşsiz manzara eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

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1Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde temmuz ayının sonuna doğru çiçeklerin açtığı karlı dağlar, doğa tutkunlarını ağırladı.

2Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Ülke genelinde sıcak hava etkili olurken Taşlıçay ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Aladağlar temmuz ayında da karla kaplı manzarasını koruyor.

3Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Bir yanında kar, bir yanında rengarenk çiçeklerin açtığı dağlar, sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

4Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Doğa tutkunları, saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından karlı ve kayalık bölgelerden geçerek zirveye ulaşmayı başardı.

5Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Zirvesinde Süphan Dağı, Ağrı Dağı, Tendürek Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde vakit geçiren doğa tutkunları, Türk bayrağı açtı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

6Bir yanı kar, bir yanı çiçek! Temmuzda bu manzarayı gören hayran kalıyor

Doğa tutkunlarının zorlu tırmanışı ve karlı dağlar, dronla görüntülendi.