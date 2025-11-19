Bir ilki başardı! Önce hayalini kurduğu iş yerini açtı şimdi ise Kayseri'nin ilk kadın adayı oldu

6

Leyla Ünlü'nün eşi Durmuş Ünlü ise "Her zaman eşimin arkasında oldum. Beraber işletmemizde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir işletmemiz var. Küçük ama sıcak bir ortamı var. Böyle geçinip gidiyoruz. Müşteriler erkek ağırlıklı olduğu için önce biraz zorlandık ama sonra alıştık. Çok güzel bir ortamımız oldu. Şairlerimiz, ozanlarımız, sanatçılarımız hepsi buraya geliyor. Eşimi kıskandığım dönemler oldu. Eşim başkan adayı olduğunda memnun oldum. Çünkü ilk kadın aday olacak. Kayseri gibi bir yerde Kahveciler Odası başkanlığına ilk kadın aday olduğu için çok memnun oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı ise o olsun" diye konuştu.