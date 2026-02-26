Bir bölgede benzeri yok! Türkiye'ye örnek olacak proje: Binlerce kişi hiç ücret ödemeden yararlanıyor

2

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Alan elin veren eli görmediği Hayır Çarşı’mızda gönüllere dokunmaya, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut olmaya devam ediyoruz" dedi. Hayır Çarşısı bünyesinde gıda yardımının yanı sıra eşya ve giyim desteği de sağlanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ev eşyası temini yapılırken, çocuklar başta olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik giyim yardımları da vatandaşlara düzenli olarak ulaştırılıyor. Böylece sosyal destek yalnızca bir kalemle sınırlı kalmıyor; çok yönlü bir yardım modeli uygulanıyor. Bağışlanan gıda, kıyafet ve çeşitli eşyalar titizlikle tasnif edilerek gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bu yönüyle Hayır Çarşısı, şehirdeki yardımlaşma kültürünü kurumsal bir zemine taşıyor.