Bingöl'de trüf mantarı projesi! Meşe ormanlarında yetiştirilme potansiyeli araştırılacak

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Trüf mantarının ekonomik değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Çelik, "Trüf mantarı gerçekten maddi olarak değeri çok yüksek olan bir ürün. Bizim özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının dibinde bulunması zor olan bir ürün." ifadelerini kullandı.