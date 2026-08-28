Bingöl'de tepeye gömüldü, köyün kaderi değişti! 300 yıllık gizem: Yapmadığımız sene musibetler yaşandı

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Köylülerden Hatice Doğu ise geleneğin gelecek nesillere aktarılacağını belirterek, “Burada yetiştim. Kendimi bildim bileli bu şenliği yapıyoruz. Yapılmadığında buğdaylarımızdan verim alamadık. Sonra yapılmaya devam etti. Anne ve babamızdan bunları gördük. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Allah’ın izniyle çocuklarımıza, torunlarımıza aktaracağız” diye konuştu.



Yusuf Beliren ise bu yıl yaklaşık 20 keçinin kesildiğini ve 7-8 kazan yemek hazırlandığını belirterek, “Civar köylerden ve Elazığ, Diyarbakır, Adana’dan gelen misafirlerimize yemek ikram ediyoruz. Bu gelenek yaklaşık 3-4 asırdır devam ediyor. Hangi dönem yapılmadığını bilmiyorum ama yapılmadığı sene içerisinde musibetler oldu, buğdaylar yandı. Büyüklerimiz de bu geleneğin yapılmadığı için musibetlerin meydana geldiğini düşünmüşler. Sonra aralıksız yapılmaya başlandı, bizler de sürdürüyoruz” dedi.