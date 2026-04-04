GündemBingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

04.04.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de karların erimeye başlaması ve devam eden yağışlarla birlikte il sınırlarından geçen Murat Nehri’nde debi yükseldi. Tarihi köprüyle birlikte oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

1

Bingöl’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Murat Nehri'nde su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.

2Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

Debisi yükselen nehir, çevresindeki yeşil alanlarla birleşerek eşsiz bir doğa manzarası oluşturdu.

3Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

Özellikle ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, nehrin görüntüsüyle kartpostallık karelere sahne oldu.

4Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

Dron ile kaydedilen görüntülerde, Genç ilçesinin simgelerinden biri olan tarihi köprü de dikkat çekti.

5Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu

Nehrin ortasından geçen köprü, yükselen su seviyesiyle birlikte adeta suyla bütünleşirken, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini aynı karede buluşturdu.

6Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu