Bingöl'de karlar eridi Murat Nehri’nde debi yükseldi, tarihi köprüyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu
04.04.2026 - 18:52
Bingöl'de karların erimeye başlaması ve devam eden yağışlarla birlikte il sınırlarından geçen Murat Nehri’nde debi yükseldi. Tarihi köprüyle birlikte oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.
Bingöl’de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Murat Nehri'nde su seviyesi gözle görülür şekilde arttı.
Debisi yükselen nehir, çevresindeki yeşil alanlarla birleşerek eşsiz bir doğa manzarası oluşturdu.
Özellikle ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, nehrin görüntüsüyle kartpostallık karelere sahne oldu.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, Genç ilçesinin simgelerinden biri olan tarihi köprü de dikkat çekti.
Nehrin ortasından geçen köprü, yükselen su seviyesiyle birlikte adeta suyla bütünleşirken, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini aynı karede buluşturdu.
