BİLSEM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM Sonuç Sorgulama e-Okul Ekranı

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"BİLSEM sonuçları açıklandı mı?", "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?", "2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama ekranı nerede?", "e-Okul'dan BİLSEM sonucu nasıl öğrenilir?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sonuç tarihini beklemeye başladı. Bilim ve Sanat Merkezleri'ne yerleşme hakkı elde edecek öğrencilerin belirleneceği süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim yakından takip ediliyor.