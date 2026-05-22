22.05.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:
Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar gündeme düştü. Vatandaşlar ise Bilgi Üniversitesi'nin neden gündem olduğunu merak ediyor. Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı? Bilgi Üniversitesi neden gündem oldu? Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı? İşte detaylar...
Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı yer aldı.
TMSF'ye devredilen Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince faaliyet izni kaldırıldı.
Kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.