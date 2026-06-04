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Bilecik'te mesire alanlarında alarm var! Belediye harekete geçti

04.06.2026 - 09:53Güncellenme Tarihi:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Sakarya Nehri Mesire Alanı'nda haşereler ve yılanlara karşı kükürt uygulaması yapıldı.

1Bilecik'te mesire alanlarında alarm var! Belediye harekete geçti

Osmaneli Belediyesi ekipleri tarafından mesire alanında vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla ilaçlama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

2Bilecik'te mesire alanlarında alarm var! Belediye harekete geçti

Çalışmalar kapsamında alan genelinde haşere ve yılanlara karşı önleyici mücadele yürütülürken, kükürt uygulaması da yapıldı. Yaz aylarında artış gösteren haşere ve sürüngen risklerine karşı gerçekleştirilen çalışmalarda, mesire alanının farklı noktalarında detaylı temizlik ve ilaçlama işlemleri uygulandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde çevre sağlığının korunması ve olası risklerin en aza indirilmesi hedeflendi.

3Bilecik'te mesire alanlarında alarm var! Belediye harekete geçti

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın mesire alanlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz" dedi.