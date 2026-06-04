Bilecik'te mesire alanlarında alarm var! Belediye harekete geçti

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Çalışmalar kapsamında alan genelinde haşere ve yılanlara karşı önleyici mücadele yürütülürken, kükürt uygulaması da yapıldı. Yaz aylarında artış gösteren haşere ve sürüngen risklerine karşı gerçekleştirilen çalışmalarda, mesire alanının farklı noktalarında detaylı temizlik ve ilaçlama işlemleri uygulandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde çevre sağlığının korunması ve olası risklerin en aza indirilmesi hedeflendi.