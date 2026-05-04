Bilecik'te köprü sele dayanamadı, YHT viyadük ayağı tehlikede!

Bilecik'te köprü sele dayanamadı, YHT viyadük ayağı tehlikede!

04.05.2026 - 15:58

Bilecik'te geçtiğimiz cumartesi gününden beri aralıksız devam yağış birçok olumsuzluğa sebep olurken, Bekdemir Köprüsü yıkıldı, altından suların aktığı bölgedeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) viyadüğünün ayağı tehlike altında kaldı.

Bilecik'te cumartesi günü başlayan yağış dün de aralıksız devam ederken Sorgun ve Karasu dereleri adeta coştu.

Karaköy mevkiinde Karasu deresi kenarındaki hobi evleri ve bahçeler sular altında kalırken birçok evde hasar oluştu. Bilecik merkezde Bekdemir Köprüsü sele dayamayarak ortadan ikiye bölündü.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi ile Kayı Boyu Mahallesi'ni birbirine bağlayan alt geçidin yanından geçen Sorgun Deresi de taşarak etraftaki tarlaları sular altında bıraktı.

Derenin hemen yanına yapılan YHT viyadüğünün ayakları artan su sonrası adeta dereyle birleşirken, vatandaşlar viyadük ayaklarının bir an önce incelenerek tedbir alınmasını istedi.