Bilecikli kadın girişimci hibe desteğiyle köyünde tesis kurdu! Ürünler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

TKDK Bilecik İrtibat Ofisi Sorumlusu Yılmaz Baş ise kurum olarak 2011’den bu yana çiftçilere çeşitli destekler sunduklarını dile getirdi. IPARD-III programının Türkiye'nin tarımsal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade eden Baş, şunları kaydetti:"Zeynep Hanım'la yüzde 50 hibe desteği sözleşmesi imzaladık. Kendisi, bu destek çerçevesinde tesisin inşaatıyla transpalet (insan gücüyle palet taşımaya yarayan ekipman), fork-lift ve evaporatör (soğutma sistemlerinde kullanılan, suyu buharlaştırmaya yarayan makine) gibi cihazların giderlerini karşıladı." Baş, girişimcilerin desteklerden son derece memnun olduğunu belirtti. Kentte yapımı devam eden 3 projenin daha bulunduğunu aktaran Baş, "Projelerimizin sayısı giderek artmakta. Bunların Bilecik için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Halihazırdaki tesislerini büyütmek isteyen girişimciler de modernizasyon kapsamında bize başvuruda bulunabilirler." diye konuştu.