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FenerbahçeBeşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza
HaberlerFenerbahçe Haberleri Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza
• 07 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:

Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza

Süper Lig'de bu sezon 33 maçta 5 gol 3 asistlik performansıyla dikkat çeken ve Süper Lig devlerinin transfer listesine giren 28 yaşındaki kanat oyuncunun Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşma yaptığı iddia edildi. Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

• 07 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza
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Yeni sezon için teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımını atıyor. Sarı-Lacivertliler, Kartal'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada ismi daha önce hiç gündeme gelmeyen dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

3Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Sarı-Lacivertliler'in hoca için gündemindeki isimlerin Joachim Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Nuno Espirito Santo olarak biliniyordu.

4Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Ancak dün Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin menajeri Claudio Druetta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

5Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Druetta, "Bir teklif vardı ama Gasperini'nin şu anda Fenerbahçe'ye gitmeye niyeti yok...

6Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Atalanta ile iki yıllık sözleşmesi daha var ve bunu yerine getirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

7Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la yola devam edecek olan Fenerbahçe'de gelecek sezon yürürlüğe girecek olan 7+4 kuralı sebebiyle yerli transfer çalışmaları da başladı.

8Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Göztepeli Halil Akbunar ile büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi.

9Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Kontratında 'Takımın küme düşmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlanır' maddesi olduğu iddia edilen Halil için şimdi Göztepe ile görüşülecek.

10Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Fenerbahçe'nin 2 ila 2.5 milyon Euro arasında bir rakama Göztepe ile de el sıkışmaya çalışacağı öğrenildi.

11Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Halil'in de ayrılmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu kaydedildi.

12Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Göztepe'ye gerekirse takas için bir isim önerileceği de gelen haberler arasında...

13Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık anlaşma yapacağı bilgisi de paylaşıldı.

14Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

Halil Akbunar bu Göztepe formasıyla toplam 33 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe yönetimi, Halil'i Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olması nedeniyle de tercih ediyor.

16Beşiktaş Ghezzalın F.Bahçe İrfan Canın alternatifi olarak düşünüyordu F.Bahçeden 3+1 yıllık imza

 

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