• 07 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza
Süper Lig'de bu sezon 33 maçta 5 gol 3 asistlik performansıyla dikkat çeken ve Süper Lig devlerinin transfer listesine giren 28 yaşındaki kanat oyuncunun Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşma yaptığı iddia edildi. Beşiktaş'ın da peşinden koştuğu tecrübeli futbolcu önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyecek.
• 07 Mayıs 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon için teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımını atıyor. Sarı-Lacivertliler, Kartal'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada ismi daha önce hiç gündeme gelmeyen dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Göztepe'ye gerekirse takas için bir isim önerileceği de gelen haberler arasında...
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