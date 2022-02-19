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BeşiktaşBeşiktaş-Altay maçına damga vurdu! Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor! Ne yaptın sen Domagoj Vida...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu! Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor! Ne yaptın sen Domagoj Vida...
• 19 Şubat 2022 - 21:16 • Son Güncelleme:

Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu! Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor! Ne yaptın sen Domagoj Vida...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Altay'ı konuk etti. Kritik mücadele Vodafone Park'ta oynandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu bir ilke imza attı. Öte yandan maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon müsabakaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 19 Şubat 2022 - 21:16 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor Ne yaptın sen Domagoj Vida...
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka siyah-beyazlıların galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu bu sezon bir ilki yaşadı. Öte yandan mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyon 90 dakikanın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

2Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor Ne yaptın sen Domagoj Vida...

Mücadelenin 31'inci dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kenan Karaman ile karşılıklı paslaşmalar sonucunda ceza sahasına giren Alex Teixeira'nın şutunda Altay kalecisi Lis başarılı bir performans gösterdi.

3Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor Ne yaptın sen Domagoj Vida...

Müsabakanın 62'nci dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yerde kalan Domagoj Vida'ya Altay'ın tecrübeli ismi İbrahim Öztürk tepki gösterdi. İki futbolcu arasında tansiyon yükseldi.

4PINARES VE VIDA SARI KART GÖRDÜ

PINARES VE VIDA SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın 64'üncü dakikada kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Domagoj Vida ve Cesar Pinares arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tansiyon uzun süre düşmeyince maçın hakemi iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

5VIDA GOLÜ BULDU

VIDA GOLÜ BULDU

Siyah-beyazlılar 64'üncü dakikada köşe vuruşu kazandı. Rachid Ghezzal'ın ortasında rakip ceza sahasında Necip Uysal'la birlikte kafa vuruşu yapmak isteyen Domagoj Vida topu ağlarla buluşturdu.

6BU SEZON BİR İLK

BU SEZON BİR İLK

Siyah-beyazlıların Hırvat savunmacısı Domagoj Vida bu maçla birlikte bir ilk yaşadı. Tecrübeli stoper 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

7KENAN DİREĞE TAKILDI

KENAN DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sol kanattan çevirdiği topa ön direkte Kenan Karaman dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

8BİR DİREK DAHA

BİR DİREK DAHA

Kenan Karaman'ın şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı bu kez Alex Teixeira kaleye gönderdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda top bir kez daha direğe çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

9LISTEN ŞIK KURTARIŞ

LIS'TEN ŞIK KURTARIŞ

Rakip yarı alanda baskısını artıran Beşiktaş'ta 74'üncü dakikada Alex Teixeira bir şut denedi. Altay'ın kalecisi Lis, Brezilyalı'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağın gol olmasına izin vermedi.

10GHEZZALDAN İKİNCİ ASİST

GHEZZAL'DAN İKİNCİ ASİST

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın attığı golde pası veren Rachid Ghezzal bu sezon Süper Lig'de ikinci kez asist yapma başarısı gösterdi.

11Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor Ne yaptın sen Domagoj Vida...

Beşiktaş puanını 41'e yükseltirken Altay, 22 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

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