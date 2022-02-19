Beşiktaş-Altay maçına damga vurdu! Saha bir anda karıştı, böylesi ilk kez oluyor! Ne yaptın sen Domagoj Vida...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Altay'ı konuk etti. Kritik mücadele Vodafone Park'ta oynandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu bir ilke imza attı. Öte yandan maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon müsabakaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka siyah-beyazlıların galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu bu sezon bir ilki yaşadı. Öte yandan mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyon 90 dakikanın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...
Mücadelenin 31'inci dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kenan Karaman ile karşılıklı paslaşmalar sonucunda ceza sahasına giren Alex Teixeira'nın şutunda Altay kalecisi Lis başarılı bir performans gösterdi.
Müsabakanın 62'nci dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yerde kalan Domagoj Vida'ya Altay'ın tecrübeli ismi İbrahim Öztürk tepki gösterdi. İki futbolcu arasında tansiyon yükseldi.