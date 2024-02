Berat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır?

Berat kandilinde neden et pişirilir, Berat kandili hububat pişirmek önemli mi?

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Eğer et pişirirseniz, (onun yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir." Bu hadis, Beraat Gecesi'nde hububatlı bir yemek pişirmenin ve paylaşmanın önemini vurgular.