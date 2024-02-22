Berat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır?
Beraat Gecesi'nde, içinde nohut veya kuru fasulye gibi taneli gıdalar bulunan etli bir yemek pişirerek iftar etmek ve bu yemeği fakirlere veya komşulara ikram etmek, İslam'da önemli bir fazilet olarak kabul ediliyor. Peki, Berat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır? İşte Berat kandili hububat pişirmek…
• 22 Şubat 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 15:08 • Son Güncelleme: