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GündemBerat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır?
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Berat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır?

Beraat Gecesi'nde, içinde nohut veya kuru fasulye gibi taneli gıdalar bulunan etli bir yemek pişirerek iftar etmek ve bu yemeği fakirlere veya komşulara ikram etmek, İslam'da önemli bir fazilet olarak kabul ediliyor. Peki, Berat kandilinde neden et pişirilir? Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır? İşte Berat kandili hububat pişirmek

• 22 Şubat 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
1Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Beraat Gecesi, İslam inancına göre önemli bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğuna inanılır ve Müslümanlar için duaların kabul edildiği bir zaman dilimidir. İslam geleneğinde, bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin ve hayır işlerinin özel bir değeri vardır.

2Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Beraat Gecesi'nde, içinde nohut, kuru fasulye gibi hububatlar ve et gibi besleyici gıdalar bulunan yemekler pişirilerek iftar edilmesi, İslam'ın öğretileri arasında yer alan bir güzelliktir. Bu eylem, hem kişinin kendi ibadetini yerine getirmesi hem de fakirleri, ihtiyaç sahiplerini veya komşularını sevindirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

3Berat kandilinde neden et pişirilir, Berat kandili hububat pişirmek önemli mi

Berat kandilinde neden et pişirilir, Berat kandili hububat pişirmek önemli mi?

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Eğer et pişirirseniz, (onun yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir." Bu hadis, Beraat Gecesi'nde hububatlı bir yemek pişirmenin ve paylaşmanın önemini vurgular.

4Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Ayrıca, Beraat Gecesi'nde alışveriş yaparak evin dolaplarını buğday, nohut, kuru fasulye gibi hububat çeşitleriyle doldurmanın bir yıllık rızık bereketine vesile olacağı belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "O gün evlerinizde kap-kaçaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allah o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir."

Hububatlı çorba tarifi şu şekildedir:

5Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Malzemeler:

1 su bardağı sarı mercimek

1 su bardağı kırmızı mercimek

1/2 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

1/2 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

1 adet rendelenmiş havuç

Et suyu

Üzeri için: Tereyağı, pul biber ve nane

6Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Yapılışı:

Tencereye yıkanmış mercimekleri, doğranmış kuru soğanı ve rendelenmiş havucu koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek mercimekleri pişirin.

7Berat kandilinde neden et pişirilir Berat kandili hububat pişirmek neden önemli, Berat kandili yemeği hububat nedir, nasıl yapılır

Pişen mercimeklere haşlanmış barbunya fasulyeyi ve nohudu ilave edin, bir taşım kaynatın.

Tuzunu ekleyip kısık ateşte pişirin.

Başka bir tavada tereyağını eritin, üzerine pul biber ve naneyi ekleyip ocaktan alın.

Çorbanın üzerine tereyağlı karışımı dökün ve sıcak olarak servis yapın.

Bu tarif, Beraat Gecesi'nin manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan ve paylaşılan bir yemek örneğidir.