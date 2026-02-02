Berat Gecesi 3 Yasin niyetleri.... Berat Kandili'nde 3 Yasin Suresi okumanın fazileti nedir?
Berat Gecesi 3 yasin niyetleri nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Berat Kandili bu akşam idrak ediliyor. Mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadetlerin daha efdal ve faziletli olduğunu biliyoruz. Berat Gecesi de yine ibdet ederek değerlendirmemiz gereken mübarek günlerin başında geliyor. Peki Berat gecesi 3 Yasin suresi neden okunur? Fazileti nedir?
Berat Gecesi Yasin suresi okumanın fazileti nedir sorusunun yanıtı merak ediliyro. Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi (bu akşam) kutlanıyor.
Akşam namazından sonra kılınacak Berat Kandili namazından sonra 3 kere Yasin-i Şerif okunuyor. Peki Berat Gecesi 3 Yasin niyeti nasıl edilir?
Berat Gecesi 3 Yasin suresi okumak her Berat Kandilinde müslümanların merak konusu oluyor. Her Yasin okunduktan sonra Berat duası da ediliyor.
1. Yasin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak için niyet edilir.
2. Yasin hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunur.
3. Yasin ise kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızk için okunur.
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”