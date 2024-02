Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi?

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

Bu gece namaz kılmak en faziletli amellerdendir. Bu gece kılınacak namazların en mühimi Hz. Ali'den (r.a) rivayet edilen 100 rekatlık namazdır ve adına Salatül Hayr denilir. Peki, berat kandili 100 rekat namaz kılınmasının sevabı nedir? Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmuştur: "Ey Ali, her kim Şaban ayının 15. Gecesinde 100 rekat kılar her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas (Kul hüvellahü ehad) suresi okursa; Ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir."