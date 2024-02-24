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GündemBerat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi?
HaberlerGündem Haberleri Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi?
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Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi?

Berat Kandili, İslam takviminde önemli bir gecedir ve Şaban ayının onbeşinci gecesine denk gelir. "Berâet" kelimesinin kökeni, bir zorluktan kurtulmak ve temizlenmek anlamına gelir. Bu geceye aynı zamanda "Leyle-i Mübâreke" veya bereketli gece de denir. Ayrıca "Leyle-i Berâe", "Leyle-i sâk" (vesîka gecesi), "Leyle-i rahme" (rahmet gecesi) gibi isimlerle de anılır. Berat Kandili, Müslümanlar için duaların kabul edildiği bir zaman dilimidir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler arayışlarını hızlandırmışlardır. Araştırılan ibadetlerden biri de 100 rekatlık namazlık namaz oldu. Peki, Berat gecesi 100 rekatlık namaz kılınır mı, Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi? İşte 100 rekat namaz niyeti ve Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı…

• 24 Şubat 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi

Berat Kandili, Müslümanlar için son derece kıymetli bir gecedir ve özel bir öneme sahiptir. Bu kutsal gecenin değerini anlamak isteyenler, Berat Kandili namazı kılma ve kaç rekat olduğu gibi konuları araştırmaya başlamışlardır. Bu yıl Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir. Müslümanlar için manevi bir atmosfer oluşturan bu gece, dualarla, ibadetlerle ve manevi hazırlıklarla dolu geçirilmektedir.

2Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır, 100 rekat namaz ne zaman kılınır

Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır, 100 rekat namaz ne zaman kılınır?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr[Hayır Namazı]denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunarak kılınır.

3Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi

100 rekat namazı dinlenerek kılabilirsiniz, ara vermeden kılmak şart değildir. Berat Kandili gecesi kılacağınız 100 rekat namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara vererek kılabilirsiniz.

100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Bu namazın özelliği yapılan secdelerin çok olmasıdır.

4100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

Bu gece namaz kılmak en faziletli amellerdendir. Bu gece kılınacak namazların en mühimi Hz. Ali'den (r.a) rivayet edilen 100 rekatlık namazdır ve adına Salatül Hayr denilir. Peki, berat kandili 100 rekat namaz kılınmasının sevabı nedir? Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmuştur: "Ey Ali, her kim Şaban ayının 15. Gecesinde 100 rekat kılar her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas (Kul hüvellahü ehad) suresi okursa; Ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir."

5Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi

Niyet edilmesi ve tekbir getirilmesiyle başlayan namazda Fatiha ve ardından okunacak 10 İhlas suresinin ardından normal namaz gibi rüku ve secde yapılır. İkinci rekatta ise oturulur. Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının okunmasının ardından selam verilerek namaz tamamlanır.

6BERAT KANDİLİ NAMAZINA NİYETİ

BERAT KANDİLİ NAMAZINA NİYETİ

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rıza-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda defterine kaydeyle"

7100 REKAT NAMAZ BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA HANGİSİ

100 REKAT NAMAZ BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA HANGİSİ?

Namaz bittikten sonra her biri 14 defa okunması tavsiye edilen dualar şu şekildedir:

İstiğfar

Salavat (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

Fatiha

Ayetel Kürsi

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.

8Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi

İhlas

Felak Suresi

Nâs Suresi

"Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm."

Salevat-ı Şerife 14 kez okunur ve dua edilir. Salat-ı Münciye okumak efdaldir.