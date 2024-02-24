Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? 100 rekat namaz niyeti: Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi?
Berat Kandili, İslam takviminde önemli bir gecedir ve Şaban ayının onbeşinci gecesine denk gelir. "Berâet" kelimesinin kökeni, bir zorluktan kurtulmak ve temizlenmek anlamına gelir. Bu geceye aynı zamanda "Leyle-i Mübâreke" veya bereketli gece de denir. Ayrıca "Leyle-i Berâe", "Leyle-i sâk" (vesîka gecesi), "Leyle-i rahme" (rahmet gecesi) gibi isimlerle de anılır. Berat Kandili, Müslümanlar için duaların kabul edildiği bir zaman dilimidir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler arayışlarını hızlandırmışlardır. Araştırılan ibadetlerden biri de 100 rekatlık namazlık namaz oldu. Peki, Berat gecesi 100 rekatlık namaz kılınır mı, Berat kandili 100 rekat namaz ne zaman kılınır, 100 rekat namaz bittikten sonra okunacak dua hangisi? İşte 100 rekat namaz niyeti ve Berat gecesi 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı…
• 24 Şubat 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2024 - 11:39 • Son Güncelleme: