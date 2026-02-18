Belediye tesis yaptı, açılışı çalışanları yaptı! Manisa'da 15 yıldır atıl durumdaydı!

2

Program boyunca masaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Erkan Kara, belediye personeline katılımlarından dolayı teşekkür etti.Belediye hizmetlerinin yalnızca hizmet binasında değil, sahada da büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirten Başkan Kara, personelin gece gündüz demeden gösterdiği gayretin ilçenin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.Başkan Kara yaptığı açıklamada, belediye personelinin Demirci'ye hizmet noktasında büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, "Belediye Hizmet Binamızda ve sahada, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. İlçemize uzun yıllar atıl durumda kalan bir binayı restore ederek modern, nezih ve ekonomik bir sosyal tesis kazandırdık. Bu tesis, sadece personelimiz için değil, tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Demirci'mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Restorasyon çalışmaları kapsamında binanın iç mekânı modern bir görünüme kavuşturulurken, dış cephede de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.