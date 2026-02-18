Belediye tesis yaptı, açılışı çalışanları yaptı! Manisa'da 15 yıldır atıl durumdaydı!
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan eski meteoroloji binası Demirci Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon sonrası sosyal tesise dönüştürülürken binanın açılışı restorasyonda emeği bulunan belediye çalışanları tarafından yapıldı.
Demirci Belediyesi tarafından restore edilerek ilçeye kazandırılan Sosyal Tesis, Belediye Başkanı Erkan Kara'nın ev sahipliğinde belediye personeline yönelik düzenlenen akşam yemeği programıyla hizmete açıldı. İlçede uzun yıllar atıl durumda bulunan eski meteoroloji binasının kapsamlı iç ve dış restorasyon çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi sonucu oluşturulan sosyal tesisin açılış programına, Belediye Başkanı Erkan Kara'nın eşi Nermin Kara, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve belediye personeli katıldı.
Program boyunca masaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Erkan Kara, belediye personeline katılımlarından dolayı teşekkür etti.Belediye hizmetlerinin yalnızca hizmet binasında değil, sahada da büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirten Başkan Kara, personelin gece gündüz demeden gösterdiği gayretin ilçenin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.Başkan Kara yaptığı açıklamada, belediye personelinin Demirci'ye hizmet noktasında büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek, "Belediye Hizmet Binamızda ve sahada, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. İlçemize uzun yıllar atıl durumda kalan bir binayı restore ederek modern, nezih ve ekonomik bir sosyal tesis kazandırdık. Bu tesis, sadece personelimiz için değil, tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Demirci'mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Restorasyon çalışmaları kapsamında binanın iç mekânı modern bir görünüme kavuşturulurken, dış cephede de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Ailelerin huzurla vakit geçirebileceği şekilde düzenlenen tesiste, çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu.Öte yandan sosyal tesisin bahçesinde yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından, yaz aylarında da hizmet vermesi planlanıyor. Bahçe alanının, Demirci manzarası eşliğinde vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal ortam sunacak.