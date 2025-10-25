Bayburt'un köyünde alarm verildi! Köylüler her an bekliyor: Bu kez ağaçlarda fark edildl

3

Yavru ayının kaçması üzerine hem DKMP ekipleri hem de köy sakinleri seferber oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan köy sakinlerinden Ahmet Bayram, ayının önünü kesmeye çalıştığı esnada telefonuyla birlikte yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen yavru ayı, ekiplerin ve köylülerin elinden kurtularak, hızla dağlık alana doğru koştu ve gözden kayboldu.Köy sakinleri, annesini kaybettiği düşünülen ve güçsüz düşen yavru ayının bir an önce koruma altına alınması için yoğun çaba gösterirken, yaşanan hareketli anlar köy sakinlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Köylülerin yavru ayıyı kurtarma operasyonu ve yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı.