Bayburt'u mesken tuttular: 10 yıldır aralıksız geliyorlar

Ördekleri beslemek için nehir kenarına gelen hayvanseverlerden Kemal Aydın, yeşilbaşlı ördeklerin yıllardır Bayburt'a geldiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu ördekler buraya geliyor. Kış aylarında düzenli olarak gelirler. Mahallemiz için çok güzel bir görüntü. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız bu hayvanları ürkütmez, avlamaz" dedi. Hikmet Azaphan ise yeşilbaşlı ördeklerin Bayburt'un doğal güzelliğine ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Kış aylarında buraya geliyorlar. Çoruh Nehri'ne farklı bir hava katıyorlar. Herkes ekmeğini, yemini getirip ördekleri besliyor" diye konuştu.